Источник материала: Новости Волковыска

С 1 мая по 3 июля 2020 года Консульский отдел Посольства Республики Польша в Республике Беларусь, Генеральное консульство Республики Польша в Бресте и Генеральное консульство Республики Польша в Гродно изменяют порядок приема граждан по отдельным вопросам консульской деятельности учреждений.

По гражданским и юридическим вопросам граждане будут допускаться только по неотложным делам, требующих вмешательства или помощи консула.

С 11 мая 2020 года визовые центры в Минске, Бресте и Гродно возобновили прием визовых заявлений в ограниченном количестве услуг. Право подать документы на визу имеют лица, работающие в Польше, имеющие действующее разрешение на работу, студенты, обучающиеся в Польше, дальнобойщики и обладатели Карты Поляка.

Гражданам, которые планируют посетить Польшу для иных целей, придется подождать до 3 июля. Ранее этот срок был продлен до 15 июня.