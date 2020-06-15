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Раскрыт секрет отказа от сладкого
Источник материала: ОНТ
Если отказаться от сладкого на 24 часа, это поможет постепенно побороть зависимость,
Как пояснила медик, зависимость от сладкого формируется бактериями в кишечнике. Именно они «заставляют» человека употреблять десерты. Когда бактерии получают новую порцию сладкого, они размножаются и «требуют» еще больше лакомств.
Чтобы избавиться от зависимости от сладостей, медик порекомендовала полностью отказаться от десертов на 24 часа. Не получая сладкого, бактерии начнут гибнуть. По словам Смирновой, эффект будет виден сразу. И чем дольше человек будет воздерживаться от сахара, тем меньше станет зависимость. В результате она вовсе исчезнет.
ФОТО: pixabay.com
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Если отказаться от сладкого на 24 часа, это поможет постепенно побороть зависимость, пишет издание «Царьград» со ссылкой на врача-онколога и проктолога Елену...
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