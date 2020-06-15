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Оранжевый уровень опасности объявлен на 15- 16 июня
15.06.2020 16:18 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: karaidel.rbsmi.ru
На большей части страны ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер.
Неблагоприятные погодные явления ожидаются с 15.30 до 21 часа 15 июня, сообщает Белгидромет. Порывы ветра могут достигать 15-20 м в секунду, пройдут дожди, местами сильные ливни.
Непогода будет бушевать и в ночь на 16 июня. Во вторник погода в Беларуси будет жаркой - температура воздуха достигнет 24-30 градусов.
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На большей части страны ожидаются грозы, сильные ливни и шквалистый ветер.
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