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Авария в Японии: более 15 тысяч домов и квартир остались без воды

15.06.2020 16:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. Более 15 тысяч домов и квартир в городе Хитати на северо-востоке острова Хонсю остались без водоснабжения из-за крупной аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария в Японии: более 15 тысяч домов и квартир остались без воды

В центре города произошел разрыв водопровода и из-под земли вырвался фонтан. В результате оказалась затоплена одна из главных улиц.

Авария в Японии: более 15 тысяч домов и квартир остались без воды

В пострадавшие районы направлены автоцистерны для снабжения водой. В первую очередь ее доставят в школы и медучреждения. Аварию уже устранили, продолжаются работы по восстановлению водоснабжения.

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Новости Японии. Более 15 тысяч домов и квартир в городе Хитати на северо-востоке острова Хонсю остались без водоснабжения из-за крупной аварии, сообщили в программе...
 
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