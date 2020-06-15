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Разыскивается семья россиян, пропавшая на пути из Минска

15.06.2020 16:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Разыскивается семья россиян, пропавшая на пути из МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Семейная пара с детьми выехала из минской гостиницы 5 июня и прекратила выходить на связь с родственниками, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Разыскиваются 59-летний Кочетов Владимир Евгеньевич, 37-летняя Кочетова Юлия Александровна и двое их детей – 6-летний Владимир и 3-летний Герман. 

Мужчине на вид 60 лет, телосложение плотное, рост 180-185, волосы короткие, темные. Женщине на вид 40-45 лет, телосложение плотное, рост 170-175, волосы средней длины. При них была белая детская коляска с черной ручкой.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить в Центральное РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 288-02-02, 8 (029) 883-91-10, 102. 

ФОТО: minsk.mvd.gov.by


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Теги: Минск
 
 
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Семейная пара с детьми выехала из минской гостиницы 5 июня и прекратила выходить на связь с родственниками, сообщили в ГУВД Мингорисполкома. Разыскиваются 59-летний...
 
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