Разыскивается семья россиян, пропавшая на пути из Минска

Источник материала: ОНТ

Минска" class="one-news__figure-img">

Семейная пара с детьми выехала из минской гостиницы 5 июня и прекратила выходить на связь с родственниками, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Разыскиваются 59-летний Кочетов Владимир Евгеньевич, 37-летняя Кочетова Юлия Александровна и двое их детей – 6-летний Владимир и 3-летний Герман.

Мужчине на вид 60 лет, телосложение плотное, рост 180-185, волосы короткие, темные. Женщине на вид 40-45 лет, телосложение плотное, рост 170-175, волосы средней длины. При них была белая детская коляска с черной ручкой.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить в Центральное РУВД Минска по телефонам: 8 (017) 288-02-02, 8 (029) 883-91-10, 102.

ФОТО: minsk.mvd.gov.by





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