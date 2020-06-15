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Во Франции пассажирский автобус врезался в дом. Пострадали 16 человек

15.06.2020 16:54 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции пассажирский автобус врезался в дом. Пострадали 16 человек

Серьезное дорожно-транспортное происшествие во Франции. В департаменте Ивелин – это пригород Парижа – пассажирский автобус врезался в дом.  

Пострадали 16 человек, в том числе четверо детей. Водитель не ранен. По данным полиции, ему стало плохо во время движения, после чего он потерял управление. Все пострадавшие доставлены в больницу.

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие во Франции. В департаменте Ивелин – это пригород Парижа – пассажирский автобус врезался в дом.   Пострадали 16...
 
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