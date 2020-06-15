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Во Франции пассажирский автобус врезался в дом. Пострадали 16 человек
Источник материала: ОНТ
Серьезное дорожно-транспортное происшествие во Франции. В департаменте Ивелин – это пригород Парижа – пассажирский автобус врезался в дом.
Пострадали 16 человек, в том числе четверо детей. Водитель не ранен. По данным полиции, ему стало плохо во время движения, после чего он потерял управление. Все пострадавшие доставлены в больницу.
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Серьезное дорожно-транспортное происшествие во Франции. В департаменте Ивелин – это пригород Парижа – пассажирский автобус врезался в дом. Пострадали 16...
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