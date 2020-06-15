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Вторую неделю идут поиски 63-летней Бибиковой Алины

15.06.2020 19:34 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Женщина живет в Вилейке. И на связь с родственниками она в последний раз вышла лишь 5 июня. На тот момент, по словам близких, женщина  никуда не собиралась уезжать. На следующий день трубку пенсионерка уже не подняла. Дома ее тоже нет. Родные предполагают, что Алина Ивановна вышла выносить мусор, а так как у женщины может быть спутано сознание, могла потеряться. Возможно, помочь в поиске можете вы. Всмотритесь в эти фото. Если вы видели пенсионерку и обладаете информацией о ее местонахождении, просьба обращаться по телефонам 029 2734819, 029 2612654.
 
 
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Женщина живет в Вилейке. И на связь с родственниками она в последний раз вышла лишь 5 июня. На тот момент, по словам близких, женщина  никуда не собиралась уезжать. На...
 
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