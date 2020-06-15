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«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца

15.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Развитие выносливости и сохранение силовых качеств. Военнослужащие внутренних войск нового пополнения завершают курс молодого бойца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца

Перед присягой они отрабатывают в том числе навыки ведения боя. 15 июня в программе подготовки была стрельба из различных видов оружия. Несмотря на то, что молодые люди в армии чуть больше двух недель, с автоматами и винтовками справляются на раз.

«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца

Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел ‒ командующий внутренними войсками:
То, что касается непосредственно профессионализма владения оружием или боевого слаживания подразделений, мы им привьем здесь, непосредственно в наших воинских коллективах. Необходимо, чтобы они были физически крепкими и морально готовыми.

«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца

Сергей Гаврилов, стрелок второй учебной роты воинской части 3214:
Очень интересно все происходит. Интересные выезды на стрельбы. Это второй выезд наш. Полевые выезды были – там тоже все очень интересно, показывали, как спасать людей на поле боя, как действовать вместе, слаженно, отрядом, защищать друг друга. Вырабатывают дисциплину нашу, чтобы мы друг за друга стояли. Называем друг друга братишками.

«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца

Следующий этап для молодых бойцов – принятие присяги, после чего новобранцы продолжат службу в рядах Вооруженных Сил Беларуси.

Люди в материале: Юрий Назаренко, Сергей Гаврилов

 
 
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Новости Беларуси. Развитие выносливости и сохранение силовых качеств. Военнослужащие внутренних войск нового пополнения завершают курс молодого бойца, сообщили...
 
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