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«Называем друг друга братишками». Новое пополнение внутренних войск завершает курс молодого бойца
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Развитие выносливости и сохранение силовых качеств. Военнослужащие внутренних войск нового пополнения завершают курс молодого бойца, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Перед присягой они отрабатывают в том числе навыки ведения боя. 15 июня в программе подготовки была стрельба из различных видов оружия. Несмотря на то, что молодые люди в армии чуть больше двух недель, с автоматами и винтовками справляются на раз.
Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел ‒ командующий внутренними войсками:
Сергей Гаврилов, стрелок второй учебной роты воинской части 3214:
Следующий этап для молодых бойцов – принятие присяги, после чего новобранцы продолжат службу в рядах Вооруженных Сил Беларуси.
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Новости Беларуси. Развитие выносливости и сохранение силовых качеств. Военнослужащие внутренних войск нового пополнения завершают курс молодого бойца, сообщили...
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