Детские рисунки в благодарность медикам появились в столичных больницах

Источник материала: ОНТ

Холл одного из корпусов 10-й столичной больницы сегодня превратился в настоящую картинную галерею.





Это рисунки маленьких художников – детей со всей страны. Так они говорят «спасибо» врачам, которые в это непростое время борются с пандемией и спасают жизни пациентов. Собрали коллекцию рисунков, а всего их 60, организаторы доброй акции – работники «Альфа Радио».

Увидеть свой мир глазами самых маленьких врачи смогут во всех клиниках Минска, где борются с COVID-19. Выставка мобильная, совсем скоро она отправится во 2-ю городскую больницу.

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