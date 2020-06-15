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Детские рисунки в благодарность медикам появились в столичных больницах
Источник материала: ОНТ
Холл одного из корпусов 10-й столичной больницы сегодня превратился в настоящую картинную галерею.
Это рисунки маленьких художников – детей со всей страны. Так они говорят «спасибо» врачам, которые в это непростое время борются с пандемией и спасают жизни пациентов. Собрали коллекцию рисунков, а всего их 60, организаторы доброй акции – работники «Альфа Радио».
Увидеть свой мир глазами самых маленьких врачи смогут во всех клиниках Минска, где борются с COVID-19. Выставка мобильная, совсем скоро она отправится во 2-ю городскую больницу.
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Холл одного из корпусов 10-й столичной больницы сегодня превратился в настоящую картинную галерею. Это рисунки маленьких художников – детей со всей страны. Так...
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