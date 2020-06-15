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Детские рисунки в благодарность медикам появились в столичных больницах

15.06.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Детские рисунки в благодарность медикам появились в столичных больницах

Холл одного из корпусов 10-й столичной больницы сегодня превратился в настоящую картинную галерею. 


Это рисунки маленьких художников – детей со всей страны. Так они говорят «спасибо» врачам, которые в это непростое время борются с пандемией и спасают жизни пациентов. Собрали коллекцию рисунков, а всего их 60, организаторы доброй акции – работники «Альфа Радио».

Увидеть свой мир глазами самых маленьких врачи смогут во всех клиниках Минска, где борются с COVID-19. Выставка мобильная, совсем скоро она отправится во 2-ю городскую больницу.

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Теги: Минск
 
 
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Холл одного из корпусов 10-й столичной больницы сегодня превратился в настоящую картинную галерею.  Это рисунки маленьких художников – детей со всей страны. Так...
 
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