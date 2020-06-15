В этом году районный этап конкурса «Властелин-села» пройдет в новом формате

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Районный этап семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2020» пройдет в online-формате.

С 11 июня Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» принимает заявки на участие в районном этапе республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2020».

Главными условиями состязания в этот раз является следующие ритерии:

возраст членов семьи (необходимо, чтобы одному из супругов был не старше 31 года),

в семье обязательно должен воспитываться ребенок (хотя бы один),

семья должна вести приусадебное хозяйство.

В этом году конкурсантам необходимо подготовить видеоролик-рассказ (продолжительностью до 10 минут) о своем подворье, кулинарных, творческих способностях супругов, а также детей. Кроме того, необходимо представить на суд жюри эссе «Моя семья самая лучшая».

Заявки и видеоролики можно присылать на электронный адрес gantsevichi.brsm.video @gmail.com до 19 июня включительно.

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