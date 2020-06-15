В этом году районный этап конкурса «Властелин-села» пройдет в новом формате

Районный этап семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2020» пройдет в online-формате.
С 11 июня Ганцевичский районный комитет ОО «БРСМ» принимает заявки на участие в районном этапе республиканского семейного сельскохозяйственного проекта «Властелин села-2020».
Главными условиями состязания в этот раз является следующие ритерии:
- возраст членов семьи (необходимо, чтобы одному из супругов был не старше 31 года),
- в семье обязательно должен воспитываться ребенок (хотя бы один),
- семья должна вести приусадебное хозяйство.
В этом году конкурсантам необходимо подготовить видеоролик-рассказ (продолжительностью до 10 минут) о своем подворье, кулинарных, творческих способностях супругов, а также детей. Кроме того, необходимо представить на суд жюри эссе «Моя семья самая лучшая».
Заявки и видеоролики можно присылать на электронный адрес