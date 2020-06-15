Во дворе на улице Крупской мусоровоз насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Пенсионерка погибла под колесами грузовика в Минске, сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По предварительным данным, днем 15 июня 49-летний водитель мусоровоза загрузил мусор из баков в одном из дворов по улице Крупской и начал движение, сбив переходившую дорогу 81-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм умерла на месте происшествия. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следователи просят граждан, которые располагают какими-либо сведениями о происшествии, позвонить по телефонам: 8 017 389-55-55, 8 033 333-67-19.