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«Яндекс» запустил собственный онлайн-сервис видеозвонков
15.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Компания «Яндекс» разработала собственный онлайн-сервис для видеозвонков, аналогичный Zoom.
Он называется «Яндекс.Телемост». В конференции могут участвовать до 35 человек,
Для
Создать встречу можно из браузера или присоединиться к уже созданной по ссылке (в браузере или приложениях Яндекса), при этом проходить регистрацию не нужно. Сервис доступен по ссылке telemost.yandex.ru.
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Компания «Яндекс» разработала собственный онлайн-сервис для видеозвонков, аналогичный Zoom. Он называется «Яндекс.Телемост». В конференции могут участвовать до 35...
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