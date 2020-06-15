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«Яндекс» запустил собственный онлайн-сервис видеозвонков

15.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

«Яндекс» запустил собственный онлайн-сервис видеозвонков

Компания «Яндекс» разработала собственный онлайн-сервис для видеозвонков, аналогичный Zoom.

Он называется «Яндекс.Телемост». В конференции могут участвовать до 35 человек, сообщили в пресс-службе компании.

Для работы сервиса не нужно скачивать специальное приложение. Он работает браузерах Яндекса и Google, в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Позже планируется интегрировать его в другие продукты «Яндекса» и иные браузеры.

Создать встречу можно из браузера или присоединиться к уже созданной по ссылке (в браузере или приложениях Яндекса), при этом проходить регистрацию не нужно. Сервис доступен по ссылке telemost.yandex.ru.

http://www.sb.by

 
 
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Компания «Яндекс» разработала собственный онлайн-сервис для видеозвонков, аналогичный Zoom. Он называется «Яндекс.Телемост». В конференции могут участвовать до 35...
 
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