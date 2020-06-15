«Яндекс» запустил собственный онлайн-сервис видеозвонков

Источник материала: Вороновская газета





Компания «Яндекс» разработала собственный онлайн-сервис для видеозвонков, аналогичный Zoom.

сообщили в пресс-службе компании. Он называется «Яндекс.Телемост». В конференции могут участвовать до 35 человек,в пресс-службе компании.

Для работы сервиса не нужно скачивать специальное приложение. Он работает браузерах Яндекса и Google, в приложениях «Яндекс.Диск» и «Яндекс.Почта». Позже планируется интегрировать его в другие продукты «Яндекса» и иные браузеры.

Создать встречу можно из браузера или присоединиться к уже созданной по ссылке (в браузере или приложениях Яндекса), при этом проходить регистрацию не нужно. Сервис доступен по ссылке telemost.yandex.ru.

http://www.sb.by