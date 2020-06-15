Источник материала: Новости Волковыска

Претендент в президенты, заместитель председателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель сегодня, 15 июня 2020 года, заявила о снятии своей кандидатуры с выборов.

В заявлении штаба Кисель говорится: «Сообщаем о завершении нашего участия в предвыборной кампании».

Как сообщалось, штаб Натальи Кисель заявил о сборе необходимых для выдвижения 100 000 подписей с инициативной группой в 157 человек 10 июня 2020 года.

Собранные подписи группа Кисель намерена передать "в общую корзину" избирательной кампании, равнозначно разделив их между семью кандидатами: Светланой Тихановской, Олегом Гайдукевичем (он, кстати, тоже снялся с выборов), Юрием Губаревичем, Анной Канопацкой, Андреем Дмитриевым, Валерием Цепкало и Александром Лукашенко.

В Беларуси, кстати, закон не предусматривает передачи голосов между претендентами за выдвижение на выборы.

Впрочем, ничего не свидетельствует о том, что в поддержку Натальи Кисель была собрана хотя бы одна подпись.





В заявлении отмечено, что снятие с предвыборной гонки было заранее запланировано и команде претендента «не поступали предложения о сотрудничестве из КГБ РБ или ЦИК РБ, никто нас не запугивал, не следил и не угрожал».

В штабе сообщили: «До выборов было принято решение принимать участие в этом мероприятии с обязательным условием до 10-15 июня 2020 года снять кандидатуру в пользу поддержки более опытного кандидата».

Целью участия в избирательной кампании как там заявили, было «обозначить сложные, жизненно необходимые вопросы малого бизнеса».

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа. На данный момент участие в кампании продолжают 13 потенциальных кандидатов.

Известно, что из оставшихся претендентов порог в 100 тысяч подписей уже преодолели, по их словам, Александр Лукашенко, Виктор Бабарико, Валерий Цепкало и Анна Канопацкая.