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Во Франции рейсовый автобус протаранил дом, пострадали 16 человек

15.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Рейсовый автобус врезался в дом во Франции. Авария произошла в департаменте Ивелин в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции рейсовый автобус протаранил дом, пострадали 16 человек

По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения, он потерял управление транспортным средством и автобус въехал в стену нежилого дома.

Во Франции рейсовый автобус протаранил дом, пострадали 16 человек

В результате инцидента различные травмы получили 16 пассажиров, в том числе дети. Всех пострадавших уже доставили в больницу, где им окажут необходимую помощь. На месте происшествия работают полицейские.

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Новости Франции. Рейсовый автобус врезался в дом во Франции. Авария произошла в департаменте Ивелин в центральной части страны, сообщили в программе Новости «24...
 
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