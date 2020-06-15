Бесправник на Audi сбил велосипедиста под Кричевом и уехал. Его нашли

Источник материала: Tut.by

Днем 12 июня под Кричевом Audi сбила 33-летнего велосипедиста и уехала. Водителя авто нашли, сообщает УВД Могоблисполкома. Он был лишен прав за пьяную езду.



Фото: УВД Могоблисполкома

ДТП произошло около 13.30. Велосипедист двигался попутно Audi, которая его сбила. 33-летнему жителю Кричева понадобилась медицинская помощь. Водителя нашли и задержали.

Оказалось, что 44-летний кричевлянин скрылся с места аварии, потому что ранее был лишен водительского удостоверения.



Фото: УВД Могоблисполкома