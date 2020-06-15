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Бесправник на Audi сбил велосипедиста под Кричевом и уехал. Его нашли
Источник материала: Tut.by
Днем 12 июня под Кричевом Audi сбила 33-летнего велосипедиста и уехала. Водителя авто нашли,
ДТП произошло около 13.30. Велосипедист двигался попутно Audi, которая его сбила. 33-летнему жителю Кричева понадобилась медицинская помощь. Водителя нашли и задержали.
Оказалось, что 44-летний кричевлянин скрылся с места аварии, потому что ранее был лишен водительского удостоверения.
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Водителя лишили права управления автомобилем за поездку в нетрезвом состоянии.
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