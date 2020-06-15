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Будет влажно и душно: прогноз погоды на 16 июня

15.06.2020 17:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Будет влажно и душно: прогноз погоды на 16 июня

После непродолжительного дождливого похолодания на этой неделе вновь решительно возвращается жаркая погода с летними грозовыми дождями. Будет влажно и душно.

Завтра, 16 июня, погоду будет определять атмосферный фронт, вслед за которым поступит теплая неустойчивая воздушная масса южных широт. Медленно двигаясь с юга на север, он принесет дожди, грозы, порывистый ветер и повышение температуры. Выходя из дома, учитывайте это.

Во вторник – переменная облачность. На большей части территории страны – кратковременные дожди различной интенсивности, в отдельных районах грозы и сильные дожди. Ночью и утром слабый туман. Видимость до километра. Влажность до 90%. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

К восьми утра температура воздуха составит от +15°C по западу до +21°C градуса по востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 2-4 градуса прохладнее. В середине дня столбики термометров покажут от +18°C по Гродненской области до +30°C по Гомельской. К вечеру температура немного понизится – от +19°C в западных районах до +26°C в юго-восточных.

До конца рабочей недели атмосферными процессами будут управлять теплые и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Черного моря и с юга европейской части России. Будет преобладать переменная облачность. На большей части пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. В ночные и утренние часы будут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер восточной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +14°C…+20°C, днем +25°C…+31°C. По предварительному прогнозу, в выходные ожидается теплая погода, лишь в северных, северо-западных районах будет чуть свежо, и без грозовых дождей не обойдется.

 

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После непродолжительного дождливого похолодания на этой неделе вновь решительно возвращается жаркая погода с летними грозовыми дождями. Будет влажно и душно....
 
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