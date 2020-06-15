Источник материала: Ежедневник

фото: femina.hu

Уругвайская актриса и певица объяснила это тем, что часто приезжает в страну и имеет с ней много связей.

Орейро в интервью ТАСС сообщила, что получить российский паспорт ей предложили в посольстве России в Аргентине, и она согласилась.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Наталья Орейро подала документы на российское гражданство Уругвайская актриса и певица объяснила это тем, что часто приезжает в страну и имеет с ней много связей.

С 2011 года Орейро является послом доброй воли Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в регионе Рио-де-Ла-Плата.В России популярность Орейро принесла роль в аргентинском телесериале «Дикий ангел», который показали в 1999 году. Его заглавная песня Cambio Dolor, которую исполнила актриса, стала хитом.Весной этого года президент России предложил упростить получение российского паспорта для «ценных иностранцев». Речь идет о тех, кто приехал из стран, близких России в социальном и культурном отношении. Кроме того, на получение гражданство в упрощенном порядке смогут рассчитывать люди, находящиеся в уязвимом положении и имеющие «позитивные социальные связи» в России.