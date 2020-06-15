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Наталья Орейро подала документы на российское гражданство
15.06.2020 17:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: femina.hu
Уругвайская актриса и певица объяснила это тем, что часто приезжает в страну и имеет с ней много связей.
Орейро в интервью
В России популярность Орейро принесла роль в аргентинском телесериале «Дикий ангел», который показали в 1999 году. Его заглавная песня Cambio Dolor, которую исполнила актриса, стала хитом.
Весной этого года президент России предложил упростить получение российского паспорта для «ценных иностранцев». Речь идет о тех, кто приехал из стран, близких России в социальном и культурном отношении. Кроме того, на получение гражданство в упрощенном порядке смогут рассчитывать люди, находящиеся в уязвимом положении и имеющие «позитивные социальные связи» в России.
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Уругвайская актриса и певица объяснила это тем, что часто приезжает в страну и имеет с ней много связей.
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