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АБФФ разобрала самый спорный эпизод матча БАТЭ - «Шахтер»

15.06.2020 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На канале АБФФ вышел очередной выпуск «Судите с нами», в котором, в том числе, был разобран самый спорный эпизод прошедшего тура — второй гол «Шахтера», который привел к ничье в матче.

Напомним, вот этот момент:

— Мы по горячим следам проанализировали этот момент, и решили, что здесь стоило остановить игру. Судья, находясь не в совсем оптимальной позиции не совсем четко смог уловить, куда собственно были направлены ноги игрока «Шахтера», каким образом они дальше взаимодействуют с вратарем. Возможно, его смутила ситуация, что мяч все-таки полетел в сторону ворот, и он посчитал, что Сзоке коснулся мяча перед этим столкновением.

Но наблюдая сбоку на повторе, мы видим, что Сзоке врезается в голкипера, нога его выпрямлена, следует контакт, и поэтому стоило остановить игру, — рассказал представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.

Если бы игра была остановлена в том эпизоде, второй мяч в ворота БАТЭ был бы не засчитан.

Напомним, матч обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Севостьяником. Борисовчане вели с преимуществом в один мяч, но на 81-й минуте Дарко Бодул отдал пас пяткой на Юлиуса Сзоке, который полетел на мяч с прямой ногой и врезался в Чичкана. Но судья не свистнул, игра продолжилась, момент завершился голом Дмитрия Подстрелова, а игра — ничьей 2:2.

Этот эпизод вызвал волну негодования, как среди игроков (Филипенко назвал судей «людьми в красных купальниках, которые отобрали победу»), так и среди болельщиков (в судей бросили какой-то предмет, а потом остановили их машину на трассе).

 
 
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