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АБФФ разобрала самый спорный эпизод матча БАТЭ - «Шахтер»
Источник материала: Tut.by
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Напомним, вот этот момент:
— Мы по горячим следам проанализировали этот момент, и решили, что здесь стоило остановить игру. Судья, находясь не в совсем оптимальной позиции не совсем четко смог уловить, куда собственно были направлены ноги игрока «Шахтера», каким образом они дальше взаимодействуют с вратарем. Возможно, его смутила ситуация, что мяч все-таки полетел в сторону ворот, и он посчитал, что Сзоке коснулся мяча перед этим столкновением.
Но наблюдая сбоку на повторе, мы видим, что Сзоке врезается в голкипера, нога его выпрямлена, следует контакт, и поэтому стоило остановить игру, — рассказал представитель департамента судейства и инспектирования АБФФ Владимир Кузьмин.
Если бы игра была остановлена в том эпизоде, второй мяч в ворота БАТЭ был бы не засчитан.
Напомним, матч обслуживала судейская бригада во главе с Виталием Севостьяником. Борисовчане вели с преимуществом в один мяч, но на 81-й минуте Дарко Бодул отдал пас пяткой на Юлиуса Сзоке, который полетел на мяч с прямой ногой и врезался в Чичкана. Но судья не свистнул, игра продолжилась, момент завершился голом Дмитрия Подстрелова, а игра — ничьей 2:2.
Этот эпизод вызвал волну негодования, как среди игроков (Филипенко
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