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Военный истребитель потерпел крушение на Суматре. Пилот выжил

15.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Индонезии. На индонезийском острове Суматра потерпел крушение военный истребитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военный истребитель потерпел крушение на Суматре. Пилот выжил

Во время полета возникли технические неполадки. Пилот пытался выровнять воздушное судно, однако оно стремительно теряло высоту. Летчику пришлось катапультироваться. Он выжил и сейчас находится под присмотром медиков.

Военный истребитель потерпел крушение на Суматре. Пилот выжил

Неуправляемый самолет рухнул в жилом районе, неподалеку от школы и загорелся. Информации о жертвах или пострадавших пока нет. Ведется расследование инцидента.

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Новости Индонезии. На индонезийском острове Суматра потерпел крушение военный истребитель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время полета...
 
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