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Мнение: Москва не будет политизировать ситуацию с "Белгазпромбанком"
Источник материала: Партизан
Ситуация вокруг "Белгазпромбанка" хотя и становится неприятным эпизодом в диалоге Москвы и Минска, однако не будет политизирована российской и белорусской сторонами, считает российский политтехнолог Глеб Павловский.
"У российской стороны здесь нет иного маневра, кроме того, как оспаривать процедуру назначения нового управляющего. Политизировать эту ситуацию Москва, полагаю, не станет. Баланс российско-белорусских связей очень хрупок, и базируется на отношении двух президентов, и целиком от этих отношений зависит. Ни Минск, ни Москва не могут пойти слишком далеко в ухудшении отношений. Поэтому я не предвижу здесь какого-либо межгосударственного конфликта", - сказал Павловский в понедельник "
Вместе с тем, Лукашенко не откажется от варианта предложить белорусским избирателям версию о том, что его главный конкурент способствовал "иностранному вмешательству", считает эксперт.
"Уже давно достаточно ясно, что президент Лукашенко будет разыгрывать карту "российского вмешательства" в выборы. Для этого "Белгазпромбанк" даже формально является весьма удобной зацепкой. Александр Григорьевич, похоже, не намерен отказываться от такой версии, и, полагаю, будет ее фокусировать при приближении к дате голосования", - сказал собеседник агентства.
По его оценке, Лукашенко старается предстать перед белорусской аудиторией как "принципиальный лидер", способный задеть как своих прозападных конкурентов, так и тех, кто ориентирован на тесные связи с Россией.
"Одних своих оппонентов он обвиняет во вмешательстве со стороны Запада, а своего центрального оппонента решил представить "марионеткой Москвы". В целом, полагаю, такой расклад не обещает ничего хорошего господину Бабарико", - сказал Павловский.
В свою очередь заместитель директора Института стран СНГ, эксперт по внутриполитическим процессам на постсоветском пространстве Владимир Жарихин полагает, что основной мотив Лукашенко в данной ситуации в том, чтобы удалить с президентской гонки своего основного конкурента.
"Белорусский лидер видит, что впервые его главным оппонентом на выборах становится сторонник развития связей с Москвой, а не прозападный либерал, как это было раньше. С такими конкурентами господин Лукашенко легко расправлялся, а "пророссийских" кандидатов до выборов не допускал", - сказал Жарихин.
"Сейчас так не получилось, и бывший глава "Белгазпромбанка" действующему президенту опасен тем, что выступает за сохранение отношений с Россией. Вариант, при котором многие белорусские избиратели могли бы отдать свои голоса в пользу Бабарико, представляется вполне реальным. Очевидно, что Лукашенко такой вариант не устраивает", - считает эксперт.
В Беларуси намерены обнародовать "факты вмешательства иностранного государства в белорусские внутренние дела" в связи с делом "Белгазпромбанка", заявили в эфире государственного телеканала "Беларусь 1".
По сообщениям СМИ, в минувший четверг Комитет государственного контроля Беларуси сообщил, что проводит обыск в "Белгазпромбанке", возбуждены уголовные дела.
Позднее на пресс-конференции претендент на выдвижение кандидатом в президенты Беларуси Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер.
"Я не утверждаю, но напрашивается вывод, что действия сегодняшнего дня носят заказной политический характер", - сказал он.
Бабарико также отметил, что у властей страны нет на него прямого компромата, и потому они начали давление на близких ему людей. Он возглавлял "Белгазпромбанк" с середины 2000 года до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.
Между тем, Национальный банк Беларуси (НББ) накануне в воскресенье принял решение ввести с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк".
"В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов открытого акционерного общества "Белгазпромбанк" (ОАО "Белгазпромбанк"), недопущения ухудшения его финансового состояния постановлением Правления Национального банка Республики Беларусь от 14 июня 2020 г. № 192 принято решение о введении с 15 июня 2020 г. в ОАО "Белгазпромбанк" временной администрации по управлению банком", - говорится в пресс-релизе.
Руководителем временной администрации по управлению ОАО "Белгазпромбанк" назначена Надежда Ермакова, которая в 2015-2018 годах возглавляла наблюдательный совет ОАО "Банк БелВЭБ" (дочерний банк ВЭБ.РФ в Беларуси).
В 2011-2014 годах Ермакова руководила Нацбанком Беларуси."Полномочия правления ОАО "Белгазпромбанк" на период действия временной администрации по управлению банком приостановлены", - отмечается в пресс-релизе.
В Нацбанке считают, что с учетом принятого решения "будет обеспечено устойчивое функционирование ОАО "Белгазпромбанк", непрерывность его деятельности по оказанию банковских услуг и выполнение им обязательств перед вкладчиками и кредиторами".
"При необходимости указанному банку будет оказана соответствующая поддержка со стороны Национального банка", - отмечается в пресс-релизе.
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Ситуация вокруг "Белгазпромбанка" хотя и становится неприятным эпизодом в диалоге Москвы и Минска, однако не будет политизирована российской и белорусской...
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