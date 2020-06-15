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Ослабление коронавирусных ограничений в ЕС: какие страны открыли границы

15.06.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Многие страны ЕС ослабили ограничения, введенные ранее из-за COVID-19, и открыли границы для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ослабление коронавирусных ограничений в ЕС: какие страны открыли границы

С 15 июня дня норвежцы смогут путешествовать по 16 европейским странам. Отменила пограничный контроль и Германия – теперь гражданам ЕС не придется объяснять причину въезда в страну. Власти Чешской Республики также разрешили своим гражданам свободно перемещаться по Европейскому союзу.

Ослабление коронавирусных ограничений в ЕС: какие страны открыли границы

Для путешественников из ЕС и шенгенской зоны с понедельника открыт въезд во Францию. При этом туристам не придется проходить обязательный карантин, исключение составят лишь гости из Испании и Великобритании, поскольку в этих странах уровень заболеваемости остается высоким.

Ослабление коронавирусных ограничений в ЕС: какие страны открыли границы

А в Испании полностью отменен режим повышенной готовности в провинции Галисия, по всей стране вводятся послабления для работы ресторанов, кафе, отелей и других мест массового скопления людей.

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Новости мира. Многие страны ЕС ослабили ограничения, введенные ранее из-за COVID-19, и открыли границы для туристов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С 15...
 
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