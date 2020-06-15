Источник материала: Новости Волковыска

Выезжающие за пределы Беларуси в страны, где требуется официальное подтверждение отсутствия инфекции COVID-19, могут обратиться за проведением лабораторного ПЦР-исследования на платной основе в Гродненский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья .

Выезд нужно официально подтвердить билетом на рейс либо другим документом. Их копии, а также копию паспорта нужно иметь при обращении в ОЦГЭиОЗ для прохождения тестирования. Время приема документов и забора материала здесь назначат по предварительной записи по телефону 8-0152-75-57-48.

– Тестирование проводится методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени, – поясняет заместитель главного врача ОЦГЭиОЗ Анжела Воробей. – Забор материала для проведения исследований на инфекцию COVID-19 проводится натощак либо не ранее чем через 1,5 часа после приема пищи, желательно не чистить зубы, за два часа до сдачи материала на исследование воздержаться от курения.

Результат лабораторного исследования можно получить при предъявлении паспорта на следующий день после забора материала.

Документ выдается на русском и английском языках.

Тестирование проводится на платной основе. Стоимость исследования для резидентов Республики Беларусь – 41 белорусский рубль, для нерезидентов – 54,5 белорусских рублей. Стоимость услуги может меняться в зависимости от стоимости расходных материалов. Оплату можно произвести в любом отделении банка либо через ЕРИП.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-0152-75-54-98.