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В Каменецком районе мужчина получил ожоги, закурив у открытого канализационного люка
15.06.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Днем 12 июня в местную больницу с телесными повреждениями был доставлен 59-летний мастер одной из организаций района.
Следственно-оперативной группой установлено, что в этот день он до начала ремонта водопровода подкурил сигарету возле открытого канализационного люка, в результате чего произошло воспламенение выходивших из него паров газа.
По данному факту следователями проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведенным освидетельствованием установлено, что пострадавший находился в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.
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Днем 12 июня в местную больницу с телесными повреждениями был доставлен 59-летний мастер одной из организаций района. Следственно-оперативной группой...
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