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В Каменецком районе мужчина получил ожоги, закурив у открытого канализационного люка

15.06.2020 16:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 12 июня в местную больницу с телесными повреждениями был доставлен 59-летний мастер одной из организаций района.

В Каменецком районе мужчина получил ожоги, закурив у открытого канализационного люка

Следственно-оперативной группой установлено, что в этот день он до начала ремонта водопровода подкурил сигарету возле открытого канализационного люка, в результате чего произошло воспламенение выходивших из него паров газа. 
Мужчина получил ожоги различных частей тела. В настоящее время он продолжает лечение, угрозы его жизни нет.

По данному факту следователями проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведенным освидетельствованием установлено, что пострадавший находился в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.

 
 
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  Днем 12 июня в местную больницу с телесными повреждениями был доставлен 59-летний мастер одной из организаций района. Следственно-оперативной группой...
 
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