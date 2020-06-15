В Каменецком районе мужчина получил ожоги, закурив у открытого канализационного люка

Источник материала: Виртуальный Брест

Днем 12 июня в местную больницу с телесными повреждениями был доставлен 59-летний мастер одной из организаций района.





Следственно-оперативной группой установлено, что в этот день он до начала ремонта водопровода подкурил сигарету возле открытого канализационного люка, в результате чего произошло воспламенение выходивших из него паров газа.

Мужчина получил ожоги различных частей тела. В настоящее время он продолжает лечение, угрозы его жизни нет.

По данному факту следователями проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведенным освидетельствованием установлено, что пострадавший находился в момент происшествия в состоянии алкогольного опьянения.