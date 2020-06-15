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Самый красивый гол сезона в НХЛ оформил бывший игрок минского «Динамо»

15.06.2020 17:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Самый красивый гол сезона в НХЛ оформил бывший игрок минского «Динамо»

Болельщики Национальной хоккейной лиги выбрали лучшие шайбы сезона. Самый красивый гол оформил бывший игрок минского «Динамо».

Яркую шайбу забросил вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне – за него проголосовали 42% болельщиков. Финский голкипер отличился в матче против «Чикаго». Для него это первая шайба с 2013 года в НХЛ. Пекка Ринне выступал в составе минского «Динамо» в сезоне 2012 и 2013 годов. Второе место в голосовании занял гол нападающего «Эдмонтона» Коннора Макдэвида, третья строчка у Андрея Свечникова из «Каролины».

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Болельщики Национальной хоккейной лиги выбрали лучшие шайбы сезона. Самый красивый гол оформил бывший игрок минского «Динамо». Яркую шайбу забросил вратарь...
 
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