|
Последствия непогоды в Борисове и Березино: затопленные улицы, обесточенные дома, десятки упавших деревьев
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Борисове из-за сильных дождей подтопило шесть подворий и один участок дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Пострадавших нет. Спасатели оперативно провели откачку воды.
А в Березинском районе из-за грозы и сильного ветра оказались повалены 45 деревьев. Без электроснабжения остались 33 населенных пункта и 8 сельскохозяйственных строений.
К вечеру неполадки устранили, теперь все работает в обычном режиме.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последствия непогоды в Борисове и Березино: затопленные улицы, обесточенные дома, десятки упавших деревьев
Новости Беларуси. В Борисове из-за сильных дождей подтопило шесть подворий и один участок дороги, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 14 июня здесь выпало почти...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)