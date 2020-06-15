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У пропагандистов амнезия? БТ напомнили про фильм о проекте Бабарико на деньги Белгазпромбанка

15.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Телеканал "Беларусь 1", рассказавший о картинах, арестованных следователями у "Белгазпромбанка" , раньше делала хвалебные репортажи об этом же банке за ввоз этих же картин в Беларусь. И даже брал у банка деньги на создание сериала "Парижская школа. Уроженцы Беларуси". Причем автором идеи проекта был указан Виктор Бабарико — тогдашний руководитель банка.

У пропагандистов амнезия? БТ напомнили про фильм о проекте Бабарико на деньги Белгазпромбанка
б этом в Фейсбуке написал журналист Максим Березинский. 

"Времена, когда Бабарико был на БГТРК не в роли негодяя, а в роли Робин Гуда и рассказывал о том, как "Белгазпромбанк" возвращал в Беларусь картины Сутина, Бакста, Шагала и других. Тогда никто не вспоминал, что у банка российские акционеры, а одна "Ева" Сутина обошлась в 1,8 млн долларов. Дело было не так давно. 2013, 2014, 2015, 2017 годы", — подчеркнул журналист. 


Он отметил, что в "Панораме" даже называли банк, что на БТ случается редко: в Белтелерадиокомпании почему-то считают, что это реклама, за которую нужно платить.


Кстати, "Белгазпромбанк" финансировал сериал "Парижская школа. Уроженцы Беларуси", который делало БТ. В него вошло 9 получасовых фильмов о всемирно известных художниках, родившихся в Беларуси. Автором идеи проекта указан Виктор Бабарико — тогдашний руководитель банка. 


Более того, за этот проект телеканал "Беларусь 1" получил премию "Телевершина", передает Еврорадио

Теперь же именно на "Беларусь 1" и тоже в программе "Главный эфир" прозвучало абсурдное заявление, будто бы Белгазпромбанк планировал вывезти картины художников "Парижской школы" за пределы Беларуси, хотя именно банк выкупал их на аукционах именно для того, что привезти в Беларусь - до вчерашнего дня они находились на выставке и помсотреть на картины мог любой желающий.


Задержание картин произошло в рамках уголовного дела против "Белгазпромбанка".
 
 
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Телеканал "Беларусь 1", рассказавший о картинах, арестованных следователями у "Белгазпромбанка" , раньше делала хвалебные репортажи об этом же банке за ввоз этих же...
 
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