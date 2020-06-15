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Минчан бесплатно приглашают в автокинотеатр, который просуществует всего день
Источник материала: Tut.by
В этот четверг всего на один день откроется спонтанный автокинотеатр по адресу: д. Боровая, 2. Показывать будут фильм «1+1» («Неприкасаемые»). На сеансы на 21.30 и 00.00 приглашают бесплатно, нужно лишь заранее забронировать себе место и приехать на авто.
Спонтанный автокинотеатр устроят на парковочной зоне у автоцентра «Geely Атлант-М Боровая». Экран будет размером 4*6 метра, каждому раздадут наушники, через которые можно будет слушать фильм как в машине, так и на улице. Там же расположатся фудтраки с едой. А если позволит погода, для большей атмосферности можно будет расстелить плед на капоте и наблюдать за звездным небом.
Показывать будут фильм «1+1» о дружбе и поддержке двух разных, казалось бы, людей. Фильм напоминает, что все — в наших руках и вылечить душу может только поддержка друг друга и умение жить здесь и сейчас. На данный момент картина располагается на пятой строчке лучших фильмов
Организаторы обещают соблюдать необходимые меры предосторожности: машины будут припаркованы на безопасном расстоянии, площадка будет оснащена антисептиками, команда будет встречать гостей в масках.
Вход на событие бесплатный, но при обязательной предварительной регистрации. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено вместимостью парковки (60 мест). Сеансов будет два: в 21.30 и 00.00. Забронировать парковочное место в кинотеатре под открытым небом можно до 16 июня включительно
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В этот четверг всего на один день откроется спонтанный автокинотеатр по адресу: д. Боровая, 2. Показывать будут фильм «1+1» («Неприкасаемые»). На сеансы на 21.30 и 00.00...
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