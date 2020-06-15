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Минчан бесплатно приглашают в автокинотеатр, который просуществует всего день

15.06.2020 17:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В этот четверг всего на один день откроется спонтанный автокинотеатр по адресу: д. Боровая, 2. Показывать будут фильм «1+1» («Неприкасаемые»). На сеансы на 21.30 и 00.00 приглашают бесплатно, нужно лишь заранее забронировать себе место и приехать на авто.


Фото: кадр из фильма «1+1»

Спонтанный автокинотеатр устроят на парковочной зоне у автоцентра «Geely Атлант-М Боровая». Экран будет размером 4*6 метра, каждому раздадут наушники, через которые можно будет слушать фильм как в машине, так и на улице. Там же расположатся фудтраки с едой. А если позволит погода, для большей атмосферности можно будет расстелить плед на капоте и наблюдать за звездным небом.

Показывать будут фильм «1+1» о дружбе и поддержке двух разных, казалось бы, людей. Фильм напоминает, что все — в наших руках и вылечить душу может только поддержка друг друга и умение жить здесь и сейчас. На данный момент картина располагается на пятой строчке лучших фильмов по версии пользователей «Кинопоиска».

Организаторы обещают соблюдать необходимые меры предосторожности: машины будут припаркованы на безопасном расстоянии, площадка будет оснащена антисептиками, команда будет встречать гостей в масках.

Вход на событие бесплатный, но при обязательной предварительной регистрации. Организаторы предупреждают, что количество мест ограничено вместимостью парковки (60 мест). Сеансов будет два: в 21.30 и 00.00. Забронировать парковочное место в кинотеатре под открытым небом можно до 16 июня включительно по ссылке. До 17 июня включительно вам придет подтверждение регистрации со всеми деталями.

Фильм «1+1» в спонтанном автокинотеатре в Боровой

Где: р-н д. Боровая, 2, парковка автоцентра «Атлант-М Боровая».
Когда: 18 июня, 21.30 (старт мероприятия в 21.00) и 19 июня, 00.00 (старт мероприятия 18 июня в 23.30).
Сколько: бесплатно, но по обязательному подтверждению регистрации.

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В этот четверг всего на один день откроется спонтанный автокинотеатр по адресу: д. Боровая, 2. Показывать будут фильм «1+1» («Неприкасаемые»). На сеансы на 21.30 и 00.00...
 
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