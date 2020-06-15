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Адвокат Ефремова рассказал, почему он выпивал перед ДТП

15.06.2020 17:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Адвокат Ефремова рассказал, почему он выпивал перед ДТП

Адвокат Михаила  Ефремова Эльман Пашаев рассказал в беседе с «Московским Комсомольцем», что накануне аварии артист находился в состоянии алкогольного опьянения, потому что у него умер близкий человек.

Это был близкий друг Михаила. Он умер в тот же день, когда случилось ДТП. Михаил был в трауре и подавлен, – рассказал Пашаев.

Кроме того, адвокат отметил, что актер не выпивал в баре, как утверждали СМИ, а зашел туда, чтобы купить еды. 

Михаил Ефремов неделю назад, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пересек двойную сплошную на Смоленской площади в Москве и врезался в фургон Lada. В результате аварии скончался 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. 

Возбуждено уголовное дело. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Через несколько дней после ДТП Ефремов извинился перед семьей Захарова. По словам адвоката, который представляет интересы родственников погибшего, семья мужчины намерена добиваться справедливого суда и отказалась принимать материальную компенсацию. 

ФОТО: spletnik.ru 

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Адвокат Михаила  Ефремова Эльман Пашаев рассказал в беседе с «Московским Комсомольцем», что накануне аварии артист находился в состоянии алкогольного опьянения,...
 
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