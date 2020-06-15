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Кэмп женской сборной по баскетболу будет проходить до 29 июня
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В спорткомплексе «Олимпик Парк» проходит тренинг-кэмп женской сборной Беларуси по баскетболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный тренер команды Наталья Трофимова вызвала на этот сбор 15 игроков. В тренерском штабе отмечают, что это хороший шанс просмотреть перспективных баскетболисток для нацкоманды, а также уделить внимание тем молодым игрокам, которые уже попадают в состав сборной.
Кэмп продлится до 29 июня.
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Новости Беларуси. В спорткомплексе «Олимпик Парк» проходит тренинг-кэмп женской сборной Беларуси по баскетболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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