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Кэмп женской сборной по баскетболу будет проходить до 29 июня

15.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В спорткомплексе «Олимпик Парк» проходит тренинг-кэмп женской сборной Беларуси по баскетболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кэмп женской сборной по баскетболу будет проходить до 29 июня

Главный тренер команды Наталья Трофимова вызвала на этот сбор 15 игроков. В тренерском штабе отмечают, что это хороший шанс просмотреть перспективных баскетболисток для нацкоманды, а также уделить внимание тем молодым игрокам, которые уже попадают в состав сборной.

Кэмп продлится до 29 июня.

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Новости Беларуси. В спорткомплексе «Олимпик Парк» проходит тренинг-кэмп женской сборной Беларуси по баскетболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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