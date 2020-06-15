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Тысячи лет истории и предмет восхищения мужчин. Интересные факты о чулках

15.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что вы знаете о чулках? Это странный предмет одежды, который длиннее носков, но не является по-настоящему целостным, как колготки. Точной информации о появлении чулок нет, поэтому так далеко углубляться в историю мы не будем. Вместо этого мы решили рассказать несколько интересных фактов об этой интригующей одежде.

Первое упоминание

Чулки существовали как минимум за несколько сотен лет до нашей эры. Их вязали в Греции из шерсти, и носили представители обоих полов.

Возвращение

Вновь о чулках заговорили в 13-14 веках, когда арабы воевали с испанцами. Похоже, жителям Испании понравилась одежда их противников, поскольку очень скоро чулки стали неотъемлемой частью гардероба уважающего себя испанца.

Тысячи лет истории и предмет восхищения мужчин. Интересные факты о чулках
Фото: Диего Веласкес 

Чулки для женщин

Представительницы прекрасного пола начали носить чулки в 18 веке. За это стоит сказать «спасибо» фаворитке французского короля Людовика XV – маркизе де Помпадур. Она тратила на чулки огромные деньги и привлекала таким образом внимание к этой одежде.

Неприлично

Если мужчины могли спокойно щеголять с чулками у всех на виду, то женщинам это запрещалось. Поэтому представительницы прекрасного пола прятали свои ноги под платьями.

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Два вида

В 20 веке чулки делались двух типов: бытовые и парадные. Первые были простыми, иногда разных цветов и с минимальной вышивкой. Вторые стоили огромных денег, богато украшенные и с рисунками, сделанными вручную.

Тысячи лет истории и предмет восхищения мужчин. Интересные факты о чулках
Фото: imdb.com 

Да здравствует прогресс

Долгое время чулки создавались из шёлка и бархата, поэтому стоили достаточно дорого. В первой половине 20 века появились чулки из вискозы, которые обходились покупателям вдвое дешевле чулков из натуральной шерсти.

А затем в 1939 году чулки стали изготавливать из нейлона. В первый же день продаж было выкуплено 4 миллиона пар. Оказалось, что такие чулки очень удобные, прочные и простые в изготовлении.

Преступники тоже рады

В фильмах чулок нередко используется вместо маски. Сложно сказать, насколько это правдоподобно, но зато смешно.

В СССР

В Советском Союзе достать чулки было делом непростым. Если получалось, то с ними обращались очень осторожно, даже зашивали. А когда больше носить было нельзя, использовали для хранения лука.

Тысячи лет истории и предмет восхищения мужчин. Интересные факты о чулках

Абсолютная территория

Во второй половине 20 века мода на колготки оттеснили чулки, но сейчас они вернулись вновь. Что интересно, эта одежда глубоко вошла в культуру аниме. Многие женские персонажи японской анимации ходят в мини-юбках и чулках. И та часть ног, которая не прикрывается чулками и юбкой, как раз называется «абсолютной территорией».

Кстати, ранее мы рассказывали о ещё одной интересном предмете гардероба. Почему мужчины раньше ходили в париках – читайте здесь.

Люди в материале: Людовик XV, Маркиза де Помпадур

 
 
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Что вы знаете о чулках? Это странный предмет одежды, который длиннее носков, но не является по-настоящему целостным, как колготки. Точной информации о появлении...
 
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