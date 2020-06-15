- Желтая карточка Яблонскому, а затем Стасевичу? С первого взгляда кажется, что момент чистый, однако повторы показывают, что после правильного отбора мяча Яблонский все же наступает оппоненту на ногу. А это всегда желтая карточка, потому что грубая игра. Да, Яблонскому удалось отобрать мяч чисто, но следующим движением он, повторюсь, наступает визави на ногу. А это нарушение. Методически судья поступил совершенно верно.





Желтая Стасевичу — это уже как следствие несогласия с решением арбитра. Она тоже полностью оправданна. Когда судью окружают несколько игроков, УЕФА дает четкие рекомендации: как минимум один футболист должен получить карточку. Как правило, тот, кто больше всех апеллирует к арбитру.





- Переносимся в штрафную площадь солигорского "Шахтера", где Игорь Бурко встает на пути мяча после удара Захара Волкова. Все же здесь судья имел основания дать продолжить игру?..





- Совершенно согласен. Близкое расстояние не позволяет защитнику вовремя среагировать и убрать руку. Тем более она находится в относительно нормальном положении. Суммируя все факторы, решение продолжить игру — правильное.





- И, наконец, вишенка на торте — эпизод, вокруг которого ломаются копья. Момент со вторым голом "Шахтера". Сзоке пытается отобрать мяч, происходит контакт с Чичканом, Подстрелов забивает гол...





- По горячим следам мы проанализировали этот момент. Должны сказать, что здесь стоило остановить игру. Судья, находясь в не совсем оптимальной позиции и глядя на момент как бы в спину, недостаточно четко уловил, куда направлены ноги игрока "Шахтера", каким образом они дальше взаимодействуют с вратарем.





Возможно, его смутило, что мяч все-таки полетел в сторону ворот, и Сзоке коснулся мяча перед столкновением. Но на повторе мы видим: хотя вратарь не овладел мячом, Сзоке врезается в голкипера с выпрямленной ногой. Есть контакт — и стоило остановить игру.





Анализируя момент, мы смотрим, каким образом кто идет в контакт. Вратарь скользит сбоку, а футболист "Шахтера" идет прямой ногой. Это уже нарушение.







