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«Витэн» вырвался вперёд в плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу

15.06.2020 18:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Прошел очередной матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Витэн» вырвался вперёд в плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу

За золото сражаются оршанский «Витэн» и гомельский ВРЗ. После двух матчей счет в серии был равным – 1:1. Игра под номером три прошла в Орше. Победу в матче со счетом 4:2 праздновали футболисты «Витэна». По два мяча в составе «энергетиков» забили Артем Рось и Евгений Переметин.

Таким образом оршанцы вышли вперед в противостоянии – 2:1. Следующий матч состоится в четверг, 18 июня, в Гомеле.

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Прошел очередной матч финальной серии плей-офф чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За золото...
 
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