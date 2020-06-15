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Белавиа планирует первый чартер в Египет 4 июля
Источник материала: Myfin
Белорусская авиакомпания рекомендует уточнять подробности у туристических операторов.
Египет собирается восстановить международное авиасообщение с 1 июля, пишет РБК. Об этом сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает государственное новостное агентство MENA.
По его словам, откроются все аэропорты страны в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний. Возобновление авиасообщения будет происходить постепенно, в том числе со странами, которые будут готовы вновь запустить рейсы в Египет.
Ранее в Египте разрешили открыться ограниченному количеству отелей при условии, что они будут соблюдать правила безопасности при размещении гостей, сообщает газета Ahram Online.
Источник: Myfin.by
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Белавиа планирует выполнить первый чартерный рейс в Хургаду (Египет) 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
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