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Белавиа планирует первый чартер в Египет 4 июля

15.06.2020 18:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Египет, фото: pixabay.com

Белорусская авиакомпания рекомендует уточнять подробности у туристических операторов.

Египет собирается восстановить международное авиасообщение с 1 июля, пишет РБК. Об этом сообщил министр гражданской авиации Мохаммед Манар, передает государственное новостное агентство MENA.

По его словам, откроются все аэропорты страны в рамках комплексного плана по запуску работы туристических объектов, отелей и авиакомпаний. Возобновление авиасообщения будет происходить постепенно, в том числе со странами, которые будут готовы вновь запустить рейсы в Египет.

Ранее в Египте разрешили открыться ограниченному количеству отелей при условии, что они будут соблюдать правила безопасности при размещении гостей, сообщает газета Ahram Online.

Источник: Myfin.by
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Белавиа планирует выполнить первый чартерный рейс в Хургаду (Египет) 4 июля. Об этом сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
 
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