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Взрыв газа в Минске: жизни пострадавших ничто не угрожает
15.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Три человека пострадали от взрыва бытового газа в Минске. Накануне вечером на первом этаже жилого дома загорелась квартира. Мужчин, которые находились внутри, спасли и отправили в больницу. Об их состоянии расскажет корреспондент телеканала « МИР 24» Полина Срибненко.
Жизни пострадавших ничто не угрожает.
Из-за взрыва бытового газа в жилом доме их вынесло на лестничную площадку. В результате один мужчина получил черепно-мозговую травму легкой степени. Еще у одного перелом руки. У всех троих ожоги тела.
Отселение жителей многоэтажки не понадобилось. Сейчас последствия происшествия устраняют коммунальные службы. До конца дня в подъезде вставят новые окна вместо разбитых и приведут в порядок входную дверь. Ее погнуло взрывной волной.
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Состояние трех раненых мужчин оценивается как стабильное, тяжелое. Пока они все трое находятся в отделении реанимации.
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