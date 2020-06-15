Взрыв газа в Минске: жизни пострадавших ничто не угрожает

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Три человека пострадали от взрыва бытового газа в Минске. Накануне вечером на первом этаже жилого дома загорелась квартира. Мужчин, которые находились внутри, спасли и отправили в больницу. Об их состоянии расскажет корреспондент телеканала « МИР 24» Полина Срибненко.

Жизни пострадавших ничто не угрожает. Все трое мужчин были доставлены в городскую больницу скорой помощи. Сейчас они в реанимации. Возраст пациентов – от сорока до сорока пяти лет.

Из-за взрыва бытового газа в жилом доме их вынесло на лестничную площадку. В результате один мужчина получил черепно-мозговую травму легкой степени. Еще у одного перелом руки. У всех троих ожоги тела.

«Состояние их оценивается как стабильное, тяжелое. Пока они все трое находятся в отделении реанимации. Проводится интенсивная терапия, диагностические манипуляции и комплексное лечение», – сказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии ожоговых больных Лариса Золотухина.

Отселение жителей многоэтажки не понадобилось. Сейчас последствия происшествия устраняют коммунальные службы. До конца дня в подъезде вставят новые окна вместо разбитых и приведут в порядок входную дверь. Ее погнуло взрывной волной.