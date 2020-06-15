ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Тело 16-летней девушки нашли на берегу реки в Новополоцке

15.06.2020 18:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Тело 16-летней девушки нашли в Новополоцке на берегу Западной Двины

Вечером 11 июня в милицию позвонила воспитатель одного из учреждений образования Новополоцка и рассказала, что учащаяся ушла из общежития, ее не могут найти. Вечером 12 июня на берегу Западной Двины в черте города правоохранители нашли тело девушки.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи и сотрудники милиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе отрабатываются подозреваемые лица, которые могут быть причастны к совершению преступления.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство).
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Тело 16-летней девушки нашли в Новополоцке на берегу Западной Двины
 
Новости дня
Новости разные
 
Каля Рэчыцы ДАІшнікі стралялі па колах аўто, на якім уцякаў 15-гадовы расіянін
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
15.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика