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Юрия Губаревича вызывают в суд

15.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одного из участников президентской гонки в Беларуси вызывают в суд. На Юрия Губаревича составлен протокол за нарушение порядка проведения и организации массовых мероприятий.



Потенциального кандидата в президенты Беларуси, руководителя движения «За свободу» Юрия Губаревича вызывают в суд. Об этом на своей странице в соцсети сообщил сам Губаревич.

«Нават не збіраюцца чакаць завяршэння этапу збору подпісаў», – написал политик.

Судя по «повестке», на Губаревича составлен протокол по части 3 статьи 23.34 КоАП «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий». Заседание назначено на утро 20 июня.

К слову, несколько дней назад Юрий Губаревич выступил с инициативой проведения совместного митинга, на котором белорусы смогут выразить несогласие с действиями властей во время избирательной кампании, и призвал объединиться под этой идеей других претендентов в президенты.

Проведение такого митинга он назвал демонстрацией несогласия и добавил, что в Беларуси продолжает разворачиваться брутальный сценарий избирательной кампании-2020. По его мнению, подтверждением тому служат задержание и уголовное дело в отношении блогера Сергея Тихановского и его сторонников, преследование соратников Виктора Бабарико, унижение соперников и угрозы избирателям со стороны главы государства.


«Дзясяткі тысячаў прыхільнікаў пераменаў у адным месцы, аб’яднаных адной мэтай, – гэта найлепшы адказ на прававое бязмежжа, якое робіць сённяшняя ўлада», – считает Губаревич.

Кстати, после регистрации его инициативной группы политик заявлял, что в условиях пандемии его команда не будет собирать необходимые для регистрации кандидатом в президенты 100 тысяч подписей, а избирательную кампанию будет использовать как легальную возможность проведения пикетов.  

Президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты завершится 19 июня.
 
 
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Одного из участников президентской гонки в Беларуси вызывают в суд. На Юрия Губаревича составлен протокол за нарушение порядка проведения и организации массовых...
 
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