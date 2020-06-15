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ФОТОФАКТ: морская свинка подружилась с двумя собаками такого же окраса

15.06.2020 17:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ФОТОФАКТ: морская свинка подружилась с двумя собаками такого же окраса

В Великобритании черно-белая морская свинка подружилась с двумя собаками породы бордер-колли такого же окраса, пишет газета Metro.

Морская свинка по кличке Марго и собаки Джордж и Дженсон живут в графстве Сомерсет. Несмотря на разницу в габаритах, между питомцами быстро завязалась крепкая дружба. «Марго стала по‑настоящему знаменитой благодаря своим отметинам, как у колли. И она прекрасно ладит с Джорджем и Дженсоном», – рассказала хозяйка животных Дженна Уэллс.


По словам женщины, собаки любят фотографироваться и приучают к этому морскую свинку. 


ФОТО: Caters News Agency/Legion Media

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В Великобритании черно-белая морская свинка подружилась с двумя собаками породы бордер-колли такого же окраса, пишет газета Metro. Морская свинка по кличке Марго и...
 
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