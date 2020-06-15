|
ФОТОФАКТ: морская свинка подружилась с двумя собаками такого же окраса
Источник материала: ОНТ
В Великобритании черно-белая морская свинка подружилась с двумя собаками породы бордер-колли такого же окраса,
Морская свинка по кличке Марго и собаки Джордж и Дженсон живут в графстве Сомерсет. Несмотря на разницу в габаритах, между питомцами быстро завязалась крепкая дружба. «Марго стала по‑настоящему знаменитой благодаря своим отметинам, как у колли. И она прекрасно ладит с Джорджем и Дженсоном», – рассказала хозяйка животных Дженна Уэллс.
По словам женщины, собаки любят фотографироваться и приучают к этому морскую свинку.
ФОТО: Caters News Agency/Legion Media
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Великобритании черно-белая морская свинка подружилась с двумя собаками породы бордер-колли такого же окраса, пишет газета Metro. Морская свинка по кличке Марго и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)