ФОТОФАКТ: морская свинка подружилась с двумя собаками такого же окраса

Источник материала: ОНТ

В Великобритании черно-белая морская свинка подружилась с двумя собаками породы бордер-колли такого же окраса, пишет газета Metro.

Морская свинка по кличке Марго и собаки Джордж и Дженсон живут в графстве Сомерсет. Несмотря на разницу в габаритах, между питомцами быстро завязалась крепкая дружба. «Марго стала по‑настоящему знаменитой благодаря своим отметинам, как у колли. И она прекрасно ладит с Джорджем и Дженсоном», – рассказала хозяйка животных Дженна Уэллс.





По словам женщины, собаки любят фотографироваться и приучают к этому морскую свинку.





ФОТО: Caters News Agency/Legion Media

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