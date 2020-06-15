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Современный аппарат КТ для диагностики пневмоний установят в Минске в 14-й поликлинике

15.06.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Новое оборудование для раннего выявления заболеваний. Современный компьютерный томограф вскоре появится в одной из минских поликлиник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его установят в 14-й центральной поликлинике на улице Фроликова.

Современный аппарат КТ для диагностики пневмоний установят в Минске в 14-й поликлинике

Суперсовременный аппарат предназначен для высококачественной диагностики заболеваний легких.

Из-за отсутствия оборудования пациентов приходилось отправлять на осмотр в стационары. С появлением аппарата в первую очередь будут обследоваться пациенты с СOVID-19 и подозрением на пневмонию.

Современный аппарат КТ для диагностики пневмоний установят в Минске в 14-й поликлинике

Екатерина Федосеева, заместитель главного врача по медицинской части 14-й центральной районной поликлиники:
В настоящее время у нас ведутся ремонтные работы по установке аппарата КТ. Вообще, это было изначально по инициативе Министерства здравоохранения для улучшения диагностики пневмонии в данный эпидсезон.

Современный аппарат КТ для диагностики пневмоний установят в Минске в 14-й поликлинике

Работать томограф начнет в начале августа. Аппарат также придется кстати для диагностики в том числе и онкологических заболеваний. Подобное оборудование установят в девяти центральных поликлиниках Минска.

Люди в материале: Екатерина Федосеева

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Новое оборудование для раннего выявления заболеваний. Современный компьютерный томограф вскоре появится в одной из минских поликлиник,...
 
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