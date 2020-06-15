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Современный аппарат КТ для диагностики пневмоний установят в Минске в 14-й поликлинике
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Новое оборудование для раннего выявления заболеваний. Современный компьютерный томограф вскоре появится в одной из минских поликлиник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его установят в 14-й центральной поликлинике на улице Фроликова.
Из-за отсутствия оборудования пациентов приходилось отправлять на осмотр в стационары. С появлением аппарата в первую очередь будут обследоваться пациенты с СOVID-19 и подозрением на пневмонию.
Екатерина Федосеева, заместитель главного врача по медицинской части 14-й центральной районной поликлиники:
Работать томограф начнет в начале августа. Аппарат также придется кстати для диагностики в том числе и онкологических заболеваний. Подобное оборудование установят в девяти центральных поликлиниках Минска.
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Новости Беларуси. Новое оборудование для раннего выявления заболеваний. Современный компьютерный томограф вскоре появится в одной из минских поликлиник,...
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