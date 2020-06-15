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Клубнику продают дешевле 6 рублей. Какие сейчас цены на Комаровском рынке?

15.06.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезонные рынки столицы фиксируют наплыв покупателей. Самый массовый товар на Комаровском – клубника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее, кстати, можно купить уже дешевле 6 рублей.

Особенно активно приобретают свежие огурцы. В будний день можно сторговать по 1,8 рубля. Белорусский салат кейл в два раза дешевле своего голландского аналога. Молодой белорусский картофель (в зависимости от калибра) – от 2 рублей за килограмм.

Клубнику продают дешевле 6 рублей. Какие сейчас цены на Комаровском рынке?

Меры предосторожности тут соблюдают строго: местная санитарная служба каждые полчаса обрабатывает места общего пользования, везде разместили антисептики и развесили напоминания о необходимости соблюдать дистанцию. Все продавцы работают в масках и перчатках.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Сезонные рынки столицы фиксируют наплыв покупателей. Самый массовый товар на Комаровском – клубника, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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