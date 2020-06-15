Клубнику продают дешевле 6 рублей. Какие сейчас цены на Комаровском рынке?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сезонные рынки столицы фиксируют наплыв покупателей. Самый массовый товар на Комаровском – клубника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее, кстати, можно купить уже дешевле 6 рублей.

Особенно активно приобретают свежие огурцы. В будний день можно сторговать по 1,8 рубля. Белорусский салат кейл в два раза дешевле своего голландского аналога. Молодой белорусский картофель (в зависимости от калибра) – от 2 рублей за килограмм.





Меры предосторожности тут соблюдают строго: местная санитарная служба каждые полчаса обрабатывает места общего пользования, везде разместили антисептики и развесили напоминания о необходимости соблюдать дистанцию. Все продавцы работают в масках и перчатках.