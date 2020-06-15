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Воздушная граница с Украиной открыта. Какие цены на авиабилеты из Беларуси?

15.06.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Воздушная граница с Украиной открыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый из трех запланированных рейсов в Киев вылетел в 8.25. В завершение понедельника, 15 июня, в 23.40 вылет в Одессу. Во вторник к ним добавится Львов.

Полет в эконом-классе до столицы Украины обойдется в 147 рублей, в Одессу – 211 рублей, а во Львов – 144 рубля.

Воздушная граница с Украиной открыта. Какие цены на авиабилеты из Беларуси?

Воздушная граница с Украиной открыта. Какие цены на авиабилеты из Беларуси?

Тем, кто решил отправиться в путешествие, необходимо заранее позаботиться о медицинской страховке. Кроме того, по прибытии придется отбыть двухнедельный карантин.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
 
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Новости Беларуси. Воздушная граница с Украиной открыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый из трех запланированных рейсов в Киев вылетел в 8.25. В...
 
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