Воздушная граница с Украиной открыта. Какие цены на авиабилеты из Беларуси?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Воздушная граница с Украиной открыта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый из трех запланированных рейсов в Киев вылетел в 8.25. В завершение понедельника, 15 июня, в 23.40 вылет в Одессу. Во вторник к ним добавится Львов.

Полет в эконом-классе до столицы Украины обойдется в 147 рублей, в Одессу – 211 рублей, а во Львов – 144 рубля.









Тем, кто решил отправиться в путешествие, необходимо заранее позаботиться о медицинской страховке. Кроме того, по прибытии придется отбыть двухнедельный карантин.