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Новости экономики за 15.06.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сколько денег хранят белорусы на вкладах, кто может беспошлинно ввозить электромобиль и какой товар сейчас самый массовый на сезонных рынках?
НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС ПРИ ВВОЗЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
Для тех, кто мечтал купить электромобиль, настало время действовать. С 15 июня вступили в силу новые правила ввоза такой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждане нашей страны и иностранцы, проживающие на ее территории, при ввозе электрокаров для личного пользования освобождаются от уплаты НДС.
Касается она только физических лиц и не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей.
Кстати, это не единственная льгота для любителей машин на электрической тяге. Ранее они до 2026 года получили освобождение от уплаты пошлины на участие в дорожном движении, а также от платы за парковку в оборудованных местах.
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Новости Беларуси. Сколько денег хранят белорусы на вкладах, кто может беспошлинно ввозить электромобиль и какой товар сейчас самый массовый на сезонных рынках? С...
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