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Новости экономики за 15.06.2020

15.06.2020 18:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сколько денег хранят белорусы на вкладах, кто может беспошлинно ввозить электромобиль и какой товар сейчас самый массовый на сезонных рынках?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

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НАЧАЛА ДЕЙСТВОВАТЬ НУЛЕВАЯ СТАВКА НДС ПРИ ВВОЗЕ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Для тех, кто мечтал купить электромобиль, настало время действовать. С 15 июня вступили в силу новые правила ввоза такой техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Граждане нашей страны и иностранцы, проживающие на ее территории, при ввозе электрокаров для личного пользования освобождаются от уплаты НДС.

Норма о нулевом НДС будет актуальна до конца 2025 года.

Касается она только физических лиц и не распространяется на организации и индивидуальных предпринимателей.

Новости экономики за 15.06.2020

Новости экономики за 15.06.2020

Кстати, это не единственная льгота для любителей машин на электрической тяге. Ранее они до 2026 года получили освобождение от уплаты пошлины на участие в дорожном движении, а также от платы за парковку в оборудованных местах.

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Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Сколько денег хранят белорусы на вкладах, кто может беспошлинно ввозить электромобиль и какой товар сейчас самый массовый на сезонных рынках? С...
 
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