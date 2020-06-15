Раньше всех погибают оптимисты. Парадокс Стокдейла

Источник материала: Ежедневник

фото: dota2.ru

Жизнь раздражающе неопределенна и с этим, наверное, сложнее всего справиться. Человек всегда ищет контроля и боится неизвестности. Это нормально, если что.

Мы очень не любим, когда нам приходится как-то приспосабливаться к неизвестности. Хотя, в сущности, мы великие специалисты по неизвестному. Мы все время принимаем решения, в которых полно неизвестного. Возьмем самый простой или, по крайней мере, самый понятный пример. Решение о женитьбе. Мы счастливы, все вокруг радуются, хотя прекрасно знают, насколько велик процент неудачных браков. А мы все равно играем свадьбу. Мы каждое утро садимся в машину, едем с немалой скоростью, понимая, что это всего лишь консервная банка, в которую может врезаться любой. Но мы рискуем.

Неизвестность и риск сопровождают нас всю жизнь. Например, смена профессии это серьезный риск и чаще всего полная неизвестность. А ведь мы сами решаемся на такой шаг, никто нас не заставляет. Это не мешает нам ненавидеть неизвестность, особенно, если мы не сами ее выбрали. Мы предпочитаем думать, что в жизни есть закономерности, если солнце село, оно непременно взойдет, если я поступаю правильно, то ничего со мной плохого не случится.

«Будешь хорошо себя вести, никогда не умрешь». И чем больше мы в это верим, тем труднее бывает, когда реальность грубо нарушает наши планы. Но мы не сдаемся, мы выстраиваем мир по новым правилам, постепенно обустраиваемся в нем и уже ждем победы добра, а реальность меняется снова. Она все время другая, а мы не японцы, с детства приученные восстанавливать бумажные стены после очередного землетрясения. Особенно сложно бывает оптимистам, они искренне верят в лозунги по телевизору «Мы победили!» и расслабляются. А потом оказывается, что нужно по-прежнему носить маски, мыть руки и быть осторожным. Как же так? Мы ведь честно отсидели почти три месяца в карантине. Мы были хорошими! Вы обещали!

«Ночь темнее всего перед рассветом», особенно если рассвет по всем рассчетам уже должен прийти, а обещанных сроков никто не соблюдает.

Несмотря на всю уникальность ситуации с короной, мы сейчас переживаем довольно известный в психологии феномен. «Парадокс Стокдейла» - конфликт между верой в хэппиэнд и в то, что «все образуется», и признанием реальных фактов какими бы жестокими они ни были.

Адмирал Джеймс Стокдейл попал в плен во время Вьетнамской войны и провел в лагере 8 лет. Когда его спросили, как он выжил и что чувствовал, когда был там и не знал, чем все это кончится, он ответил:

- Я никогда не терял веры. Никогда не сомневался не только в том, что выйду, но и в том, что останусь победителем, и то, что я пережил - это опыт, определивший всю мою дальнейшую жизнь, и я ни на что бы его не променял.

На следующий вопрос корреспондента: «А кто не выживал?» Стокдейл ответил просто:

- Оптимисты.

- Оптимисты? Не понимаю, - корреспондент был совершенно сбит с толку.

- Оптимисты. Это те, кто говорил: "Мы выйдем отсюда к Рождеству". Рождество приходило и уходило. Тогда они говорили: "Мы выйдем отсюда к Пасхе". И Пасха приходила и уходила. Затем День Благодарения и снова Рождество. И они умирали. Не выдерживали.

Вот один очень важный урок: никогда не путайте веру в то, что вы победите (а вы не можете позволить себе потерять эту веру) с суровой необходимостью трезво смотреть фактам в лицо, как бы ужасны они ни были.

Задолго до Вьетнамской Войны об этом же феномене писал Виктор Франкл:

«Однажды я наблюдал трагическое проявление связи между потерей веры в будущее и этим опасным отказом от всяких усилий жить. Ф., мой старший надзиратель, очень известный композитор и либреттист, однажды тайно признался мне: "Я хочу рассказать вам кое-что, доктор. У меня был странный сон. Голос сказал мне, что я могу спросить о чем-нибудь; что я должен только сказать, что я хотел бы узнать, и на все вопросы я получу ответ. Что, по-вашему, я спросил? Я хочу знать, когда для меня кончится война. Вы понимаете, доктор, просто для меня! Я хотел узнать, когда мы, наш лагерь, будет освобожден и наши мучения кончатся.

- И когда у вас был этот сон? - спросил я.

- В феврале 1945-го - ответил он. Было начало марта.

- И что ответил голос в вашем сне?

- 30-го марта.

Когда Ф. рассказал мне свой сон, он был все еще полон надежды и уверен, что голос во сне сказал ему правду. Но когда обещанный день стал приближаться, то по вестям с фронта, которые доходили до нашего лагеря, стало ясно, что навряд ли наш лагерь будет освобожден к обещанному сроку. 29-го марта Ф. внезапно заболел, сильно поднялась температура. 30-го марта, когда, по предсказанию, война и страдания для него должны были кончиться, у него начался бред, и он потерял сознание. 31-го марта он скончался. Внешне все выглядело, будто он умер от тифа.

Тот, кто знает, насколько тесна связь душевного состояния человека с состоянием его телесного иммунитета, поймет, что внезапная потеря надежды и мужества может иметь смертельное воздействие. Настоящая причина гибели моего друга - то, что ожидаемое освобождение не наступило, и он был глубоко разочарован. Сопротивляемость его тела дремавшей в нем тифозной инфекции резко понизилась. Вера в будущее и воля к жизни были парализованы, и тело стало жертвой болезни - и таким образом голос в его сне в конце концов оказался прав, его мучения кончились».

Сегодня нас подхватывает новый виток неизвестности, а сил уже гораздо меньше, чем в начале. И угроза не стала понятнее или ощутимее – нет ни сирены, ни ракет, падающих на город, ни колючей проволоки. Только постоянная необходимость решать: «Какое поведение я считаю безопасным»? «Какие меры я соблюдаю, а о каких даже не думаю, потому что крышу и так сносит?» и обязательное «Как я могу отдохнуть и зарядить батарейки?»

Устать могут все. И те, кто работал, и те кто работал из дома и одновременно сидел с детьми, и те, кто не работал, потому что нет работы, и даже те, кому режим изоляции комфортен. Усталость и напряжение повышают уровень агрессии внутри и снаружи, раздражение прорывается в любую щель.

Не дергайтесь хотя бы по этому поводу. Корона не сделала вас законченной стервой или стревецом. Скорее всего, вы тоже устали. Экономьте силы, пожалуйста. «Тоннели выводят на свет», обязательно. Но мы, к сожалению, пока не знаем, сколько еще поворотов в этом тоннеле.

Анна Зарембо, Сноб