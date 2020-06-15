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Чигиринское водохранилище с высоты птичьего полета

15.06.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Чигиринское водохранилище с высоты птичьего полета
Чигиринское водохранилище находится на реке Друть на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области.

 

Чигиринское водохранилище с высоты птичьего полета
Чигиринское водохранилище с высоты птичьего полета
Чигиринское водохранилище с высоты птичьего полета
Чигиринское водохранилище с высоты птичьего полета

Фото Оксаны Манчук

БЕЛТА. 

 
 
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Чигиринское водохранилище находится на реке Друть на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области.   Фото Оксаны Манчук БЕЛТА.  ...
 
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