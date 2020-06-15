Чигиринское водохранилище находится на реке Друть на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области.
Фото Оксаны Манчук
БЕЛТА.
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Чигиринское водохранилище с высоты птичьего полета
Источник материала: Кировец
Чигиринское водохранилище находится на реке Друть на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области.
Фото Оксаны Манчук
БЕЛТА.
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Чигиринское водохранилище находится на реке Друть на границе Кировского и Быховского районов Могилевской области. Фото Оксаны Манчук БЕЛТА. ...
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