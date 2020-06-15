Посол Словакии в Беларуси награжден орденом Франциска Скорины

Источник материала: ОНТ

Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш был награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в понедельник 15 июня. Об этом БелТА сообщили в пресс-службе Президента.

Этой награды посол удостоился за значительный личный вклад в укрепление дружеских отношений, а также развитие сотрудничества между Словакией и Беларусью.

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