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Посол Словакии в Беларуси награжден орденом Франциска Скорины
Источник материала: ОНТ
Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш был награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в понедельник 15 июня. Об этом БелТА
Этой награды посол удостоился за значительный личный вклад в укрепление дружеских отношений, а также развитие сотрудничества между Словакией и Беларусью.
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Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш был награжден орденом Франциска Скорины. Соответствующий указ Александр Лукашенко подписал в...
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