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Бабарико о картинах: Зачем надо было возвращать их в страну? Чтобы затем вывезти за границу?
Источник материала: Tut.by
На пикете в Бобруйске вечером 15 июня Виктор Бабарико, отвечая на вопрос о возможности продажи картин из коллекции Белгазпромбанка за границу, отметил, что сейчас не является главой банка и не может комментировать происходящее. Ранее на телеканале Беларусь 1 сообщили, что, по некоторым данным, «картины готовили к срочному вывозу из страны».
— Но если следовать логике, то зачем надо было возвращать картины в страну, предоставлять их в открытый доступ? Чтобы затем вывезти за границу? Да и зачем их продавать? Они принадлежат акционерам банка, — заявил Бабарико.
14 июня председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт
Напомним, 11 июня в головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля «для осуществления процессуальных действий в отношении ряда юридических и физических лиц банка». На следующий день Госконтроль сообщил о задержании по делу
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На пикете в Бобруйске вечером 15 июня Виктор Бабарико, отвечая на вопрос о возможности продажи картин из коллекции Белгазпромбанка за границу, отметил, что сейчас...
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