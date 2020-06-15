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Как изменилась схема движения транспорта на площади Богушевича

15.06.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На площади Богушевича изменилась схема движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как изменилась схема движения транспорта на площади Богушевича

Для удобства автолюбителей организовали перекресток с круговым движением – так же, как и на площади Бангалор. Восстановили и троллейбусное движение. Появились соответствующие знаки и разметка, а также светофоры.

Как изменилась схема движения транспорта на площади Богушевича

Особых трудностей движения в час пик не наблюдалось. Но перестроиться с одной полосы в другую пока проблематично – на участке по-прежнему ведутся дорожные работы.

Столичная ГАИ дорабатывает схему движения, поэтому пока этот перекресток рекомендуется объезжать.

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Новости Беларуси. На площади Богушевича изменилась схема движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для удобства автолюбителей организовали...
 
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