Беларусы требуют запретить въезд в Минск машинам в зависимости от цифр на номерах









www.the-village.me. Проблема состоит в том, что в городе Минске очень много машин. Из-за этого образуются пробки и большая загазованность. Некоторые автомобили мешают работе общественного транспорта, пишет





В связи с чем, предлагаем сократить количество личного транспорта следующим образом: по нечётным числам месяца в городе допускается движение автомобилей с госномером начинающимся с цифр 1, 3, 5, 7, 9, а по чётным числам месяца автомобилей, имеющих госномера с 0, 2, 4, 6, 8 в начале.





Петицию подписали 16 человек, через 27 дней она отправится в ГУВД Мингорисполкома.





Ограничения по принципу четных и нечетных номеров еще в 2013 году ввели в Пекине; в марте 2014–го аналогичный запрет, но лишь на один день, ввели в Париже, а в декабре 2016­го — в Мадриде.