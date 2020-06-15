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Беларусы требуют запретить въезд в Минск машинам в зависимости от цифр на номерах

15.06.2020 19:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусы требуют запретить въезд в Минск машинам в зависимости от цифр на номерах. Соответствующая петиция появилась на портале «Удобный город».



Проблема состоит в том, что в городе Минске очень много машин. Из-за этого образуются пробки и большая загазованность. Некоторые автомобили мешают работе общественного транспорта, пишет www.the-village.me.

В связи с чем, предлагаем сократить количество личного транспорта следующим образом: по нечётным числам месяца в городе допускается движение автомобилей с госномером начинающимся с цифр 1, 3, 5, 7, 9, а по чётным числам месяца автомобилей, имеющих госномера с 0, 2, 4, 6, 8 в начале.

Петицию подписали 16 человек, через 27 дней она отправится в ГУВД Мингорисполкома.

Ограничения по принципу четных и нечетных номеров еще в 2013 году ввели в Пекине; в марте 2014–го аналогичный запрет, но лишь на один день, ввели в Париже, а в декабре 2016­го — в Мадриде.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусы требуют запретить въезд в Минск машинам в зависимости от цифр на номерах. Соответствующая петиция появилась на портале «Удобный город».
 
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