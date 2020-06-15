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В Лидском районе подросток устроил ДТП на родительской машине: пассажирка в реанимации

16.06.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе подросток устроил ДТП на родительской машине: пассажирка в реанимации

Под Лидой перевернулась легковушка, за рулем которой был несовершеннолетний, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Авария произошла сегодня около пяти часов утра на дороге Заполье — Дайнова. «По предварительной информации, в три часа ночи 17-летний молодой человек взял ключи от автомобиля родителей и поехал на улицу Гастелло в Лиде за своим знакомым, по пути забрав еще и подругу. Молодые люди отправились за город кататься», — рассказали в ГАИ.

На одном из участков трассы водитель не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и перевернулся. В результате пострадала 17-летняя пассажирка. Девушка ехала на заднем сиденье и не была пристегнута ремнем безопасности. С травмами и повреждениями позвоночника ее доставили в реанимацию Лидской ЦРБ.

 
 
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Под Лидой перевернулась легковушка, за рулем которой был несовершеннолетний, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Авария произошла...
 

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