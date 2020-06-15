В Бресте задержали пресс-секретаря инициативной группы Светланы Тихановской

Источник материала: Tut.by

15 июня в Бресте задержали пресс-секретаря инициативной группы претендента в кандидаты в президенты Светланы Тихановской Александра Кабанова. Об этом TUT.BY рассказал один из членов инициативной группы.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

— Александру позвонили из поликлиники, попросили прийти туда. Он боялся, что это провокация, но все же пошел. На выходе из поликлиники его попыталсь задержать — не вышло. Его задержали чуть позже, — рассказали в инициативной группе Тихановской.

По их информации, Кабанов находится в ИВС Бреста. Причины задержания неизвестны.

Напомним, на прошлой неделе Светлана Тихановская Минске и областных городах">заявила, что снимает свои пикеты по сбору подписей в Минске и областных городах на 12, 13 и 14 июня из-за опасения, что там могут состояться провокации в отношении сборщиков подписей. При этом она уточнила, что сбор подписей продолжат в регионах, где не такое большое скопление людей.

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна» по состоянию на 5 июня, 12 членов инициативной группы Светланы Тихановской подверглись преследованию, задержаниям и административному наказанию. Как минимум еще один человек — Олег Боборовский — был задержан 7 июня на подъезде к Комаровке. Двое из всех задержанных получили 15 суток ареста, восемь человек, в том числе Сергей Тихановский, проходят по уголовному делу . Еще несколько членов группы задерживали, некоторых прямо на пикете, а потом отпускали, выписав штраф за мелкое хулиганство.