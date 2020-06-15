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Известный белорусский гандболист Паращенко: Ни у кого, кроме Лукашенко, нет шансов
Источник материала: Tut.by
Известный белорусский гандболист Андрей Паращенко в беседе с Tribuna.com
— Вы же понимаете, что происходит не совсем правильно и разумно. Не совсем цивилизованно и, я считаю, что на таких этапах предвыборной кампании — это недопустимо.
— Что вы имеете в виду?
— Например то, что происходит с Бабарико.
— Вам кажется, что это не совсем законно?
— Я не в праве рассуждать, законно это или незаконно, но, в принципе, я считаю, что это не совсем логично ведут себя определенные органы. Не совсем красиво происходит на том этапе выборов, до которого дошли эти кандидаты.
— Выбрали уже за кого будете голосовать?
— Я еще определяюсь.
— Есть ли у кого-нибудь шансы, кроме как у Лукашенко?
— Я думаю, нет шансов.
— Но какие-то перемены назрели в стране?
— Учитывая экономическую ситуацию в мире, которая очень печальна, то она отражается на Беларуси еще более сурово и тяжело, поэтому надо предпринимать какие-то активные действия: привлекать инвестиции, создавать поблажки какие-то для этого, ну, и не кошмарить свой бизнес — то, что происходит, — сказал Паращенко.
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«Вы же понимаете, что происходит не совсем правильно и разумно».
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