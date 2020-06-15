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Известный белорусский гандболист Паращенко: Ни у кого, кроме Лукашенко, нет шансов

15.06.2020 20:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Известный белорусский гандболист Андрей Паращенко в беседе с Tribuna.com поделился мнением о предвыборной ситуации в Беларуси, а также о сборе подписей за возможных кандидатов в президенты.


Андрей Паращенко — один из лучших гандболистов в истории Беларуси. Провел 40 матчей в составе национальной команды, забросив 194 гола. Признавался лучшим игроком чемпионата Испании. После завершения карьеры вернулся в Беларусь. Был спортивным директором минского «Динамо». Сейчас занимается бизнесом.

— Вы же понимаете, что происходит не совсем правильно и разумно. Не совсем цивилизованно и, я считаю, что на таких этапах предвыборной кампании — это недопустимо.

— Что вы имеете в виду?

— Например то, что происходит с Бабарико.

— Вам кажется, что это не совсем законно?

— Я не в праве рассуждать, законно это или незаконно, но, в принципе, я считаю, что это не совсем логично ведут себя определенные органы. Не совсем красиво происходит на том этапе выборов, до которого дошли эти кандидаты.

— Выбрали уже за кого будете голосовать?

— Я еще определяюсь.

— Есть ли у кого-нибудь шансы, кроме как у Лукашенко?

— Я думаю, нет шансов.

— Но какие-то перемены назрели в стране?

— Учитывая экономическую ситуацию в мире, которая очень печальна, то она отражается на Беларуси еще более сурово и тяжело, поэтому надо предпринимать какие-то активные действия: привлекать инвестиции, создавать поблажки какие-то для этого, ну, и не кошмарить свой бизнес — то, что происходит, — сказал Паращенко.

 
 
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